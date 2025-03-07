Bakan Tunç: Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı döneme adım atıyoruz

Bir dizi ziyaret için Yenice ilçesine gelen Bakan Tunç, Kaymakamlık önünde Vali Mustafa Yavuz ve ilgililer tarafından karşılandı.

Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tunç, projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakamlıkta bulunan Yenice Adliyesini ziyaret ederek yargı mensupları ve adalet çalışanlarıyla bir araya gelen Tunç, esnafı ziyaret ettikten sonra Yenice Belediyesine gitti.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş'ı ziyaret eden Bakan Tunç, ardından Ihlamur Teras'ta düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Tunç, Batı Karadeniz illerinin mülki sınırlarının ayrı olduğunu ama gönül, iş ve proje birlikteliğinin olduğunu söyledi.

Tunç, büyük projeleri birlikte yaptıklarını belirterek, "Bölgenin bir insanı, sizin bir kardeşiniz, evladınız olarak memleketimize ne kadar çok eser kazandırabiliyorsak o kadar iyidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşamayacağımız zorluk yok. Talep ettiğimiz zaman mantıklı projeleri hayata geçirmek zor değil. Bugüne kadar çok büyük eserlere imza attık." diye konuştu.

Bakan Tunç, kente yeni adalet sarayı binasının projesini tamamladıklarını ve bu yıl inşaat programına aldıklarını, projelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini anlattı.

Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde güçlendirmeye, insanı güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe insanı güçlendirmek için geçen 23 yılda büyük yatırımları hayata geçirdiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"

Tunç, ülkenin önünün açık olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"40 yıldan bu yana terörle mücadele eden bir ülkeyiz. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar yaşadık, şehitler verdik. O şehitlerimiz bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruma, sınırlarını koruma pahasına canlarını feda ettiler. Biz şehitlerimiz sayesinde bugün buradayız. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması, yerli ve milli silahlar sayesinde terörle mücadelede büyük başarı sağladık. Terörü içeride bitirme aşamasına geldik ve bitirdik. Şimdi birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek terörsüz bir Türkiye'yi inşa edeceğiz inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu irade sonrasında ülkede yeni bir dönemin başladığını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık terörün her türlüsünün tarihe karıştığı döneme adım atıyoruz inşallah bundan sonraki süreçte. Milletimiz müsterih olsun. Şehit ailelerimizi üzecek, onları rencide edecek hiçbir adım atmaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Her şey hukuk çerçevesinde yürümeye devam eder. Dolayısıyla bu süreçte özellikle milletimizi rahatsız edecek herhangi bir çalışma söz konusu olamaz. Birileri birtakım beyanatlar vererek suyu bulandırmaya çalışabilir ama milletimiz bunlara itibar etmeyecek. Burada hukuk devletinin bir pazarlık yapması söz konusu olamaz. Tüm hedefimiz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle etnik kökeni ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en güçlü ülkesi yapmaktır."

Tunç, son 22 yılda bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirmenin gayretinde olduklarını vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki dönemde de ülkemizi terörsüz bir Türkiye'ye kavuşturarak, Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sağlam şekilde atmış olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Bakan Tunç'un programlarına, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer ilgililer katıldı.