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Bakan Tunç: Avukatların zorunlu müdafi ücret ödemeleri elektronik ortamlarda yapılabilecek

Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla yapılan düzenlemeyi duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık' dedi.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Avukatların zorunlu müdafi ücret ödemeleri elektronik ortamlarda yapılabilecek
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların mesleki faaliyetleri ile alakalı yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini belirten Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

"Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık. Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık. Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak. Bu uygulamayla; zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak."

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