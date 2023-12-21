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Bakan Tunç, AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci 'hak ihlali' kararıyla ilgili, 'Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirilmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz.' dedi

AA21 Aralık 2023 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Bakan Tunç, AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi
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Tunç, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci başvuruda da "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kararın verildiği sırada TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğünü belirten Tunç, kararı bütçe görüşmeleri sırasında öğrendiklerini belirtti. Tunç, "Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararının da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete'de yayınlanması lazım. Sonraki süreçte, yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirecek hususlardır." diye konuştu.

AYM'nin önceki ihlal kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uymadığını hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Uymamasının gerekçelerini de daha önce konuşmuştuk. Anayasa'mızın 83, 14, 148, 148. maddenin 4. fıkrası... Tüm bunları değerlendirecek olan da olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeler. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Anayasa Mahkememiz ile Yargıtay'ımız arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir karar söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirilmesini de yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Hep beraber süreci takip edeceğiz."

  • Yılmaz Tunç
  • Adalet Bakanı
  • AYM kararı

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