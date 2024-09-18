Bakan Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Adalet Bakanlığı'ndaki makamında yaptığı görüşmenin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin Filistin'de başlatılan soruşturma dosyasıyla ilgili kapsamlı bir dosyanın Adalet Bakanlığına teslim edildiğini bildiren Tunç, Eygi'nin Filistin'deki soykırım suçunu, katliamı protesto etmek için barışçıl bir gösteride bulunduğu sırada İsrail askerlerince şehit edildiğini anımsattı.

Eygi'nin öldürülmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından iç hukuktan kaynaklanan yetkinin kullanılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, "Bu soruşturma kapsamında da gerekli adli yardım talebini Filistin Devleti'ne Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla ulaştırdık. Filistin'de başlatılan bir soruşturma vardı. Bu soruşturmayla ilgili olarak toplanan delillerle, oradaki yapılan otopsi işlemleriyle ilgili tüm belge, bilgi, görüntülerin tamamı dosya kapsamında bugün sayın Büyükelçi tarafından takdim edildi." bilgisini paylaştı.

Bakan Tunç, Eygi'nin ölümünün ardından Filistin'de otopsi işlemi yapıldığını, ardından İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca da otopsi işlemi gerçekleştirildiğini aktararak, "Ayşenur Ezgi kardeşimizin uzaktan ateş edilerek, sol kulağının arka tarafında bir mermi çekirdeğinin beyne hasar vermesi sebebiyle şehit olduğu, öldürüldüğüne yönelik adli tıp kurumumuz rapor verdi. Mermi çekirdeği henüz Filistin adli makamlarının elinde, onunla ilgili talebimiz var, mermi çekirdeğinin burada yeniden incelenmesi ve bu konuda ek rapor gerekirse bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da Filistin adli makamlarından gelen dosyayla soruşturmanın sürdürüleceğini kaydeden Tunç, "Bu konudaki gerekli yakalama kararı ne gerekiyorsa bu konudaki çalışmaları, kararları verecekler." dedi.

Tunç, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının savunulması adına çalışmaların başlatıldığını söyleyerek, "Özellikle toplanan delilleri ve oluşturulan raporları, dosyaları, adli makamlarımızdaki tüm belge, bilgileri Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olan soykırım davasına da takdim edeceğiz. O davaya katılma talebinde bulunmuştuk. Davanın başından bu yana zaten beyanlarımızı hem sözlü hem yazılı Uluslararası Adalet Divanı'na intikal ettirmiştik. Şimdi Ayşenur Ezgi kardeşimizin dosyasını da o davaya intikal ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmaya da Eygi ile ilgili tüm bilgi, belgeleri, raporları delil olarak sunacaklarını belirten Tunç, "Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin gündemine de Ayşenur'un katledilişi, şehit edilişiyle ilgili oradaki işlenen suçlarla alakalı raporumuzu İnsan Hakları Konseyinin gündemine de taşıyacağız." bilgisini paylaştı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA TEPKİ

Adalet Bakanı Tunç, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 40 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini, bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Çelik: Netanyahu hükümeti savaşı genişletmek üzere bir tutum içerisinde "Dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işleniyor. Uluslararası kuruluşlar, bu soykırımı önlemeye maalesef yetmedi." değerlendirmesinde bulunan Tunç, uluslararası sistemin bu konuda yetersiz ve duyarsız olduğunu vurguladı.

İsrail yönetiminin alınan kararlara uymadığını, "terör örgütü" gibi hareket ettiğini kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Orada katliamları dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam eden, oradaki savaşı daha da yaymaya çalışan bir yapı var. Biz Türkiye olarak mazlumların yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Vatandaşımız olan Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin de hakkını, hukukunu hem ulusal anlamda hem de uluslararası hukuk anlamında sonuna kadar takip edeceğiz. Sorumluların tespit edilip cezalandırılmasıyla ilgili süreci de takip edeceğiz."

Bakan Tunç, Eygi'nin şehit edilmesine ilişkin Türkiye ve Filistin'in adli yardımlaşma kapsamında soruşturmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Yabancı bir ülkede Türk vatandaşına karşı yabancı tarafından işlenmiş bir suç konusu var." dedi.

"AYŞENUR HEDEF ALINARAK ŞEHİT EDİLDİ"

Adalet Bakanı Tunç, Eygi'nin otopsi ön raporuna ilişkin, "Elimizdeki deliller şunu gösteriyor; Ayşenur'un hedef alınarak, planlı bir şekilde ateş açılarak, barışçıl gösteri bitmek üzereyken arkadan ateş açılarak, hedef gösterilerek, hedef alınarak şehit edildiğini düşünüyoruz. Deliller o yönde." diye konuştu.

Gazze Dayanışması Platformundan İstanbul'da Filistinlilere destek Eygi'nin takip edildiğini düşündüklerini dile getiren Tunç, ABD'de öğrenim gören Eygi'nin mezuniyet töreninde Filistin'deki çocuk ve kadın katliamının durdurulması adına Filistin bayrağı açtığını anımsattı.

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Ayşenur, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteden bu sene mezun oldu ve mezuniyet töreni de haziran ayındaydı. Mezuniyet töreninde Filistin bayrağı açarak Filistin'deki çocuk katliamının, kadın katliamının durdurulmasıyla ilgili çağrıda bulundu. Soykırım suçunun işlendiğini ve bütün dünyanın buna duyarlı olması gerektiğini ve insan hakları mücadelesine devam edeceğini Filistin bayrağı açarak mezuniyet töreninde gösterdi. Oradan itibaren bir takip söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Filistin'deki o barışçıl gösteride de onun hedef alınıp şehit edildiği yönünde dosyadaki bilgi belgelerin ağırlık kazandığını görüyoruz."

Bakan Tunç, Eygi'nin İzmir'deki otopsisinde mermi çekirdeğine ait 6 milimetrik parçanın çıkarıldığını belirterek, "Tabii asıl diğer deliller yine Filistin'deki delillerle beraber birleştirildiğinde gerçek ortaya çıkacak." dedi.

ABD'YE TEPKİ

Tunç, bazı ABD'li yetkililerin Eygi'nin ölümü sonrası yaptıkları bazı açıklamalara tepki gösterdi. Adaletin yerini bulacağını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Henüz daha Ayşenur hastaneye kaldırılmışken, daha otopsi sonucu belli değilken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ve bazı yetkililerin 'bunun bir kaza kurşunu olduğu', işte 'seken kurşun olduğu' yönündeki beyanları, bunların ne kadar bilimden uzak, tamamen taraflı, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istememelerinden ve karartmaya yönelik çabalarının olduğunu açıkça gösteriyor. Adalet yerini bulacak, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız."

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa da Bakan Tunç ile görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman Filistin'in yanında yer aldığını ifade etti.



Eygi'nin hem Türkiye'nin hem de Filistin'in şehidi olduğunu dile getiren Mustafa, Eygi'nin öldürülmesini kabul etmediklerini belirterek, kanının yerde kalmaması adına Türkiye ile her türlü iş birliğini yapacaklarını kaydetti.