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Bakanlık harekete geçti! Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır' açıklamasında bulundu.

Star Gazetesi8 Ekim 2024 Salı 23:23 - Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! Suç teşkil eden içeriklerle ilgili soruşturma başlatıldı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını ifade etti.

Tunç açıklamasında ayrıca, "Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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