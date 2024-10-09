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Bakan Tunç: Bazı suçlarda denetimli serbestliği kaldırabiliriz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı. Tunç yaptığı açıklamada, 'Bazı suçlarda denetimli serbestliği kaldırabiliriz' dedi.

9 Ekim 2024 Çarşamba 20:33 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Bazı suçlarda denetimli serbestliği kaldırabiliriz
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Türkiye'nin yüreğini yakan cinayetler ve cezasızlık algısı AK Parti MYK'sın gündeminde yer almıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan "Açık Görüş" programına konuk oldu.

Bakan Tunç, infaz rejimine dair atılabilecek adımları açıkladı. Öte yandan denetimli serbestlik uygulamaları için yeni düzenlemeler yapılacağını açıklayan Bakan Tunç, "Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulamasını kaldırabiliriz." dedi.

'CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ'

Toplumdaki cezasızlık algısına değinen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Burada özellikle ceza adalet sisteminin aşamalarını öncelikle ortaya koymamız lazım. Bir kere ceza adalet sistemimiz 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama soruşturma, ikinci aşama dava, üçüncü ise infaz aşamasıdır. En önemli kısmı infaz aşamasıdır. Suçlunun cezası tespit edildikten sonra cezayı çekeceği yer olan cezaevinde tutulması ve belirlenen süre içerisinde hangi cezayı hak etmişse çekmesidir." ifadelerini kullandı.

'TOPLUMDAN GELEN ELEŞTİRİLERE DUYARSIZ OLMAMAK GEREKİR'

Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarında son aşamada olduklarını belirten Bakan Tunç, "Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlığımız var şu anda son aşamaya getirdik. Bugünün meselesi değil aslında. Son olaylardan sonra cezasızlık algısıyla ilgili toplumdaki tepkiler özellikle bu algıyı arttığını görüyoruz. Özellikle milletimizden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Toplumdan gelen eleştirilere duyarsız olmamak gerekir." dedi.

'DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASINI KALDIRABİLİRİZ'

Denetimli serbestlik ile ilgili alternatif düzenlemelerin olacağını duyuran Bakan Tunç, "Denetimli serbestlik süresi otomatik uygulandığı için, 1 yıldan da yararlandığı için 2 yıl altında ceza alanlar hiçbir zaman cezaevinde kalmazlar. 2 yılın altında ceza almış basit suçlarda yatarı olmadığı zaman burada toplumda cezasızlık algısı söz konusu oluyor. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulamasını kaldırabiliriz. Denetimli serbestlik ile ilgili çok sayıda eleştiri aldık. Buna yönelik alternatif düzenlemelerimiz olacak. Burada denetimli serbestlikten dolayı cezasızlık algısına yol açılmaması lazım. Çözüm önerilerimiz var." dedi.

CEZAEVLERİNİN KAPASİTESİ YETERLİ Mİ?

Cezaevlerindeki doluluk algısı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Hapishanelerin dolu olması bir kere mazeret olamaz. Özellikle hakimler dosyaya bakar, yoksa cezaevinde doluluk ona bakmaz. Doğru bir görüş değil. Açık ve kapalı cezaevlerinde gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Şu anda cezaevlerimizde 358 bin hükümlü ve tutuklu var.

ISRARLI TAKİP YENİ BİR SUÇ OLARAK EKLENDİ

Yeni bir suç olarak eklenen 'ısrarlı takip' suçunu anlatan Bakan Tunç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle alakalı gerek uygulamada gerekse kanunlarımızda etkili tedbirler alınıyor. Bir kadının bile cinayete kurban gitmesi bizim yüreğimizi yaralıyor ve üzülüyoruz. Çocuk istismarı hem kadına şiddet dünyanın sorunu. Kadına yönelik kasten öldürme suçları ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılıyor. Bir de ısrarlı takip yeni bir suç olarak eklendi. Uzaklaştırma kararı verilen kişilerle ilgili bir takip sistemi de var." dedi.

'SUÇLARIN İŞLENMESİNDE SOSYAL MEDYANIN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ VAR'

Discord'un kapatılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Gerek adalet mekanizmamızın, gerek İçişlerinin, gerekse Aile Bakanlığı'nın topyekûn kadınlarımızı koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Suçların işlenmesinde sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Suç teşkil eden içeriklerin çıkarılması çalışmalarımız devam ediyor. Discord mahkeme kararıyla kapatıldı. Milyonlarca takipçileri var ve bizim kanunlarımıza göre suçtur. Mahkeme kararımızı uygulamayan sosyal medya şirketine yaptırımlarımızı uygulamamız lazım." ifadelerini kullandı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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