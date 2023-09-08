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Bakan Tunç, Çankırı'da

Adalet Bakanı Tunç, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu.

AA8 Eylül 2023 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Çankırı'da
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.

İncelemelerde bulunmak, ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Tunç'u, Hükümet Konağı önünde Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ve vatandaşlar karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Tunç, Vali Taşolar'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık tarafından karşılanan Bakan Tunç'a belediye çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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