25 Kasım 2025 Salı
  • Bakan Tunç, CHP'li vekile ağzının payını verdi: Siz ne yaptınız?
Güncel

Bakan Tunç, CHP'li vekile ağzının payını verdi: Siz ne yaptınız?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken kadına şiddet konusu gündeme geldi. 'Kadına şiddet politiktir' diyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz.' dedi.

25 Kasım 2025 Salı 11:54
Bakan Tunç, CHP'li vekile ağzının payını verdi: Siz ne yaptınız?
ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türkiye Adalet Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştay'ın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

"SİZ O ZAMAN İKTİDARDAYDINIZ"

Görüşmeler öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladığı sırada Bakan Tunç'un yanına gelerek elindeki siyah zarfları bıraktı.

"SİZ KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ NE YAPTINIZ?"

Kadına yönelik şiddetle ilgili kendisine mektuplar geldiğini belirten Kaya, "Kadına yönelik şiddet politiktir." dedi. Bunun üzerine sunumuna ara veren Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Siz kadına şiddetle ilgili ne yaptınız? Onu söyleyin. Şov yapmayın, şov yapıyorsunuz. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız. Böyle bir saygısızlık olabilir mi?" diye konuştu.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Muş'un görüşmelere ara vermesinin ardından Bakan Tunç, salondan ayrıldı.

Aranın ardından tekrar toplantıyı açan Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantının düzen içerisinde yapılmasının kendisinin en temel görevi olduğunu belirtti. Muş, konuşmasına başlayan Bakan Tunç'un önüne geçilerek yapılan eylemi tasvip etmediğini vurguladı.

Yılmaz Tunç, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna devam etti.

  • kadına şiddet
  • politika
  • cezalar artışı

