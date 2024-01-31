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  • Bakan Tunç CHP'li vekile ateş püskürdü! ''Bu çirkin hareket asla kabul edilemez''
Güncel

Bakan Tunç CHP'li vekile ateş püskürdü! ''Bu çirkin hareket asla kabul edilemez''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki kararın Meclis kürsüsünden okunduğu sırada CHP, DEM ve TİP vekillerinin kürsüyü basmasına ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından Meclis kürsüsüne anayasa kitapçığı fırlatılmasına sert tepki göstererek, 'TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez' dedi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
Bakan Tunç CHP'li vekile ateş püskürdü! ''Bu çirkin hareket asla kabul edilemez''
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay hakkındaki kararın Meclis kürsüsünden okunduğu sırada CHP, DEM ve TİP vekilleri tarafından yapılan provokasyona sert tepki gösterdi.

"BOZDAĞ'A YÖNELİK ÇİRKİN HAREKET KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır.

  • CHP DEM
  • Meclis Başkanvekili

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