İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2772
  • EURO
    49,1701
  • ALTIN
    4889.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç: Demokrasi Şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük
Güncel

Bakan Tunç: Demokrasi Şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 yıl önce idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın İmralı'daki kabirlerinin Vefa Anıtı'na dönüştürüldüğünü bildirdi.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 21:16 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Demokrasi Şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük
ABONE OL

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor.

İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik. Demokrasi şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığımızı yineliyoruz. Aziz milletimiz, iradesine ve demokrasisine kasteden darbelere asla boyun eğmedi, eğmeyecek."

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.