İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4492
  • EURO
    49,4111
  • ALTIN
    5775.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç, dereceye giren hakim ve savcı adaylarına cübbelerini teslim etti
Güncel

Bakan Tunç, dereceye giren hakim ve savcı adaylarına cübbelerini teslim etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerini dereceyle bitiren ve yarın yapılacak kura töreniyle atamaları gerçekleştirilecek hakim ve savcı adaylarına cübbelerini teslim etti.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
Bakan Tunç, dereceye giren hakim ve savcı adaylarına cübbelerini teslim etti
ABONE OL

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisindeki 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargı eğitimlerini tamamlamasının ardından mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve cumhuriyet savcısından dereceye girenlerle Bakanlıkta bir araya geldi.

Hakim-savcı adaylığı sisteminden hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"1351 hakim-savcı adayımız sistemin son adayları. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yeni görev yerleriniz belirlenecek. Yarın kuralarını çekecek 1351 hakim ve savcımız Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerini ve adliyelerdeki stajlarını tamamladılar. Hakim-savcı adaylarının başarılı olacağına inanıyorum. Ülkemizin değişik yerlerinde uzun yıllar yargı hizmetinde, adaletin tecellisinde çok önemli vazifeler alacaksınız. İnşallah milletimize, ailelerinize layık olmaya çalışacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum."

Bakan Tunç, konuşmasının ardından dereceye giren adaylara cübbelerini teslim etti.

Dönemlerinde başarılı olan 1351 hakim ve savcı adayının dosyası mesleğe kabul işlemlerine esas olmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılması planlanan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni ile adayların görev yerleri belirlenecek.

  • Yılmaz Tunç
  • Adalet Akademisi
  • Hakim Savcı Adayları

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.