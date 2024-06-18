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Bakan Tunç: Diamant Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan videoda peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili kullanılan hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Diamant Tema isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

18 Haziran 2024 Salı 15:39 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Diamant Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

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