Bakan Tunç: Dört ilçede kadastro hedefi tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerimiz 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, 1950'li yıllardan bugüne kadar sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla 2024 yılında Bakanlık tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, açıklamasında, "Mahkemelerin daha hızlı karar almasını sağlamak amacıyla; kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirerek yargılamanın daha etkin yürütülmesini sağladık. Bu alandaki uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ettik. Yurtdışı Adalet Müşavirlerimizi etkinleştirdik. Kadastro haritalarının güncel şekilde oluşturulmasından helikopterli keşif imkanlarına kadar birçok teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, proje ile vatandaşların mülkiyet belirsizliklerden kurtarıldığını, yargı sisteminin etkinliğinin artırıldığını ve mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildi. 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kuruldu. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerimiz 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Hedefimiz; adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması. Reform irademizi diri tutarak; gecikmeyen, öngörülebilir, güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer kadastro mahkemelerimizin de en kısa zamanda hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.