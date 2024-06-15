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Bakan Tunç duyurdu! Eylem Tok ve oğlu Boston'da tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirdi.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 01:47 - Güncelleme:
Bakan Tunç duyurdu! Eylem Tok ve oğlu Boston'da tutuklandı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."

EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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