  • Bakan Tunç duyurdu: Sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki çeken avukata soruşturma
Güncel

Bakan Tunç duyurdu: Sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki çeken avukata soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle İzmir Barosuna kayıtlı bir avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA6 Ocak 2026 Salı 23:11 - Güncelleme:
Bakan Tunç duyurdu: Sosyal medyadaki paylaşımıyla tepki çeken avukata soruşturma
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı.

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluğun, avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni güçlendirmeyi de gerektirdiğini bildiren Tunç, "Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfi biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum, toplumun adalete olan inancına zarar verir." ifadesini kullandı.

Tunç, Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesinin, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliği meslek kuralları da aynı doğrultuda, avukatın, mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti yalnızca mesleki faaliyetinde değil özel hayatında da gözetmesini gerekli kılar. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosuna kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Avukatlık Kanunu'nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık teşkil edip etmediği yönünden inceleme ve gerekli değerlendirmeleri yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır."

