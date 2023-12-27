Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı;

Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.

◾ 29 ilimizde,

◾ 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış,

◾ 3 kişi tutuklanmış,

◾ 125 kişi gözaltına alınmış,

◾ 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış,

◾ 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.

Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.