Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı;
Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkında gerekli adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından devam edilmektedir.
◾ 29 ilimizde,
◾ 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış,
◾ 3 kişi tutuklanmış,
◾ 125 kişi gözaltına alınmış,
◾ 6 kişi adli kontrolle, 29 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış,
◾ 39 şüpheli hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir.
Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.