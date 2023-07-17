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  • Bakan Tunç: Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alındı
Güncel

Bakan Tunç: Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alınmıştır” dedi.

IHA17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alındı
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Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Mersin, Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tunç paylaşımının devamında "Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

  • Yılmaz Tunç
  • Hatay
  • gözaltı

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