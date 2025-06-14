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Bakan Tunç: İsrail-İran gerilimi sonrası provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyada yayılan provokatif içeriklerle ilgili harekete geçildiğini duyurdu.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Bakan Tunç: İsrail-İran gerilimi sonrası provokatif paylaşımlara soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

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