Terör devlet İsrail, "insani ara" sonrası katliama varan soykırımlarını, insanlık ve savaş suçlarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İşgalci İsrail ordusunun içerisi boş olan Gazze Adalet Binası'nı patlayıcılarla yok etmesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya X hesabından Gazze'deki Adalet Binası'nda gerçekleşen patlamanın görüntülerini servis eden Bakan Tunç, bir yıkım daha gerçekleştiren İsrail'i topa tutarak şunları söyledi:

"İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet Binası'nı patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek."