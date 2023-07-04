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Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül'de başlıyor

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 1 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Eylül'de başlıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Tunç, kira sözleşmesinden dolayı artırımın yüzde 25'i geçemeyeceğini ifade ederek, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin" dedi.

Bakan Tunç, 'kira artışı konusunda davaların arttığı' iddialarına ilişkin soruya, "Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 eylülde başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, kira davalarında arabuluculuğun Eylül'de başlayacağını açıkladı. Bir gazetecinin 'site aidatıyla ilgili bir çalışma var mı ?' sorusuna ise "Şu anda bizim bakanlıkta öyle bir çalışma yok" dedi.

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