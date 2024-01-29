Bakan Tunç: Milletimizin huzuruna kast edenlere asla fırsat verilmeyecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin, sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır.

"MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNE KASTEDEN ŞER ODAKLARINA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"



Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir."