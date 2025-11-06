Bakan Tunç: Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar 3 milyon 960 bin işlem gerçekleştirdik

Adalet Bakanı Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini, nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladıklarını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, noterliğin, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından biri olduğunu kaydetti.

Noterlerin adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkı sunduğuna işaret eden Tunç, yaptıkları işlemlere resmiyet kazandıran noterleri güçlendirmek ve vatandaşların noterlik hizmetine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için önemli adımlar attıklarını belirtti.

Tunç, 2002'de 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttiklerine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlattığımız nöbetçi noterlik uygulamasıyla vatandaşlarımızın hafta sonları da noterlik hizmetine ulaşabilmesini sağladık. Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar 3 milyon 960 bin 246 işlem gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Noterlik Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle noterlerin hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma usul ve esaslarını yasal zemine kavuşturduklarını anımsatan Tunç, "Bu kapsamda, 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik ile hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini, nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladık. Yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerinde zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırdık." değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin, ülkemizde herhangi bir noterlikten alınabilmesine imkan sağladık. Yurt içinde gerçekleştirilen işlem örneklerinin başka şehirlerdeki noterliklerden temin edilebilmesini mümkün kıldık. Noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasını hayata geçirdik. Güvenli ödeme sistemi, parmak iziyle kimlik doğrulama sistemi ve e-Randevu sistemi gibi birçok yeniliğe imza attık. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."