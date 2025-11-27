Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi'nin maddeleri ve içeriğinde neler olduğu araştırmaları gündemdeki yerini korurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir.

(Covid düzenlemesi) Bu konuda takdir meclisimizin. Paket içerisinde yer alıp almayacağı ile ilgili grup başkanımız açıklama yapacaktır. Burada bir af söz konusu değil. Covid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibari ile yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir.

12. paketin hazırlıklarını da hazırladık. Meclis grubumuza aktardık, o çalışma da bir yandan başlıyor. 11. Yargı paketinde de hukuk yargılamalarının etkilerini arttırmaya yönelik düzenlemeler var.

Adalet Bakanlığı olarak sürecin (Terörsüz Türkiye) hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık. Gelinen noktada komisyonun bir rapor hazırlama süreci var.

Böcek ailesi ile ilgili olarak hepimizi derinden üzdü. Gerekli araştırmalar yapıldı. Zehirlenmenin sebebi dün gece açıklandı. Bu kapsamda da hem otel sahipleri, hem ilaçlama yapan firmanın yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları verildi.

Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Cuma günü Meclis'e gelecek" demişti. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. 11. Yargı Paketinin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi.