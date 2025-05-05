Bakan Tunç: Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas ettik

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, kamu hizmeti olarak noterliğin adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sisteminin temel taşlarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin önemli unsuru olan ve hukuki güvenliğin temin edilmesine katkı sağlayan noterlerimiz, toplumda güvene dayalı ilişkilerin sürdürülmesinde büyük rol üstlenmektedir. Her gün binlerce vatandaşımızın işlemlerini titizlikle ve tarafsızlıkla yerine getiren, mesleklerini adalet ve hakkaniyet merkezli yürüten tüm noterlerimizin 5 Mayıs Noterler Günü kutlu olsun."

"SON BİR YILDA 40 YENİ NOTERLİK İHDAS ETTİK"

Bakan Tunç, noterlerin adaletin tesisine ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, toplumsal barışın sağlanmasına da önemli katkı sunduklarını vurguladı.

Hayata geçirilen yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerine erişimin daha etkin hale getirildiğini ifade eden Tunç, şu bilgileri verdi:

"2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik. Son bir yılda 40 yeni noterlik ihdas ettik. Noterlik kurumunu daha da güçlendirmek, sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."