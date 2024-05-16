Bakan Tunç sosyal medya hesabından, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum.



Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum.



Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 15, 2024

Resmi Gazete'de yayımlandı: Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti