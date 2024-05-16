İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1677
  • EURO
    35,1167
  • ALTIN
    2470.58
  • BIST100
    10158.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç sosyal medya hesabından, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti
Güncel

Bakan Tunç sosyal medya hesabından, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 01:28 - Güncelleme:
Bakan Tunç sosyal medya hesabından, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti
ABONE OL

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muhsin Şentürk'ü tebrik etti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.