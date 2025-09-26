İSTANBUL 23°C / 17°C
Bakan Tunç: Soykırımcılar gün gelecek hesap verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ümraniye Belediyesi'nin Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret ederek, Filistin'de işlenen soykırım suçlarına tepki gösterdi. Bakan Tunç, uluslararası mahkemelerin şu anda etkisiz kaldığını belirterek, suçluların bir gün hesap vereceğini vurguladı.

26 Eylül 2025 Cuma 21:32
Bakan Tunç, Ümraniye Belediyesi tarafından kurulan Filistin Farkındalık Çadırı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere bulunduğu İstanbul'da Filistin Farkındalık Çadırı'nda yer alan stantları tek tek gezdi ve görevlilerden bilgi aldı.

Bakan Tunç, buradaki değerlendirmesinde, Filistin'de iki yıldan bu yana soykırım suçu işlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan soykırım suçlularını lanetliyoruz, şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırımcılar mutlaka gün gelecek cezalarını çekeceklerdir. Bugün uluslararası mahkemeler, uluslararası kuruluşlar etkisiz kılınıyor. Bir gün gelecek bunlar insanlığın ve uluslararası mahkemelerin önünde hesap verecek. İlahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz."

