İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2025 Salı / 28 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6078
  • EURO
    46,1147
  • ALTIN
    4222.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç: Tarafsız ve bağımsız yargımızı güçlendirmeye devam edeceğiz
Güncel

Bakan Tunç: Tarafsız ve bağımsız yargımızı güçlendirmeye devam edeceğiz

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle görüşen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargıyı daha da güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

AA24 Haziran 2025 Salı 20:19 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Tarafsız ve bağımsız yargımızı güçlendirmeye devam edeceğiz
ABONE OL

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, yargı sistemini daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale getirmek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ve hedefler üzerine konuştuklarını belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.