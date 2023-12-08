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Bakan Tunç, Tatar tarafından kabul edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

AA8 Aralık 2023 Cuma 22:31 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Tatar tarafından kabul edildi
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Tunç, KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisindeki kabulde, KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, voleybol turnuvası için geldikleri Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin, Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını ziyaret edip, ailelerine başsağlığı dilediğini belirten Tunç, adli sürece ilişkin Tatar'a bilgi verdi.

İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerle ilgili soruşturmanın tamamlandığını dile getiren Tunç, dosyada 5'i tutuklu 9 sanığın bulunduğunu, davanın görülmesine 3 Ocak'ta Adıyaman'da başlanacağını bildirdi.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Öğrencilerin ailelerinin, davayı takip etmek istediklerini aktaran Tunç, bununla ilgi çalışma yürüttüklerini söyledi. Ailelerden, Türk yargısına güvenmesini isteyen Tunç, adaletin mutlaka tecelli edeceğini, davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Tunç, "Tabii gidenleri geri getirmek mümkün değil. Ama o zarara sebep olanlar, yavrularımızın hayatını kaybetmesinde kusuru bulunanlar da yargı huzurunda hesabını versin. Bu konuda onlarla hemfikiriz, acılarını paylaşıyoruz ve sonuna kadar da bu dava sürecini takip edeceğiz. Bu dava, bizim ortak davamız." diye konuştu.

Türkiye'nin, her zaman KKTC'nin yanında olduğunu kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın refahı, huzuru, bizim de refahımız, huzurumuz. Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında Birleşmiş Milletler kürsüsünde yüksek tonla görüşlerimizi ifade etti. Biz bu mücadeleyi hep sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. İkili ilişkilerimizi daha da güçlendirerek inşallah."

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, kabulün ardından KKTC'den ayrıldı.

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