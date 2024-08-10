Bakan Tunç: UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, UYAP sistemini değerlendirdi.

'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Bakan Tunç, "Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen UYAP'ın 56 kurumla 181 entegrasyonu olduğunu vurguladı.

"VATANDAŞ PORTALI KULLANICI SAYISI 20 MİLYONA ULAŞTI"

UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirten Adalet Bakanı Tunç, 8 portalda hizmet verildiğini kaydetti.

Yapay zeka ile desteklenen, Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasının sağlandığını bildiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ilk e-Devlet projelerinden olan, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşlarımızın yargı sistemine daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda UYAP'ın 56 kurum ile 181 farklı alanda entegrasyonunu sağladık. Günlük 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veriyoruz. Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı. Adalet Bakanlığı olarak dijital dönüşüm çalışmalarına önem vermeye, adalete erişimi güçlendirmeye devam edeceğiz."

"BÜYÜK VERİ VE YAPAY ZEKA ŞUBEMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ise, 20 milyona yakın vatandaşın UYAP Vatandaş Portal hizmetlerinden yararlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal Yargı Ağı Projesi 8 portaldan müteşekkildir. Vatandaş Portal'a e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon vatandaşımız bu portal üzerinden iş ve işlemlerini yapabilmektedirler. Aynı zamanda bu portalımızın mobil uygulaması da mevcuttur. Yaklaşık 250 bin civarında kullanıcı, mobil olarak bu portalları kullanmaktadır. Yargının hızlanması adına şu anda dünyada popüler olan yapay zeka çalışmalarıyla ilgili Büyük Veri ve Yapay Zeka şubemiz çalışmalarına devam etmektedir."