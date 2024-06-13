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Bakan Tunç yeni atamaları duyurdu: 4 bin 299 hakim ve savcının yeri değişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca, yeni atamalar ve görev yerlerinin açıklandığını duyurdu. 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nin yayımlanmasıyla 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

IHA 13 Haziran 2024 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Bakan Tunç yeni atamaları duyurdu: 4 bin 299 hakim ve savcının yeri değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Adalet Bakanlığı yayımlanan kararnameye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 13 Haziran 2024 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır. Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 24 Haziran 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu" başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde (hafta sonu ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir. Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır. Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır. Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır. Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Bakanlık ayrıca resmi internet sitesinde kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği listeyi yayımladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum"

Bakan Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamladığını belirterek, "Yeni görev yerlerine atanan hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İdari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar

Adli yargıda görev yeri değişen hakim ve savcılar

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