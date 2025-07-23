Bakan Tunç: Yeni bir icra iflas kanunuyla ilgili çalışmamız var

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Kura Töreni'nde konuşan Tunç, kura ile 400 icra müdürü ve icra müdür yardımcısının görev yerlerinin belirleneceğini aktardı.

İcra teşkilatının, adalet sisteminin önemli yapı taşlarından olduğuna işaret eden Tunç, "Adalet, verilen kararın, zamanında, etkili ve hakkaniyete uygun biçimde hayata geçirilmesiyle tam anlamını bulur. İşte bu noktada, icra teşkilatımız, icra dairelerimiz devreye girmektedir. İcra daireleri, yargı kararlarını, uygulayıcı bir iradeye dönüştürür. İcrayla hüküm hayat bulur, hak sahibine ulaşır. Bu yönüyle icra daireleri, hukukun soyut ilkelerini somutlaştıran, toplumsal güvenin ve düzenin korunmasında önemli rol üstlenen bir kurumumuzdur." ifadesini kullandı.

İcra dairelerinin hukuk devleti ilkesinin sınırları içinde, yargı denetimine açık, ölçülü ve tarafsız şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"İcra dairesi, hak arayanın meşru beklentisine cevap veren bir kamu otoritesi olarak çalışır. Mahkemelerin verdiği kararların hayata geçirilmesinde, alacaklının hakkını zamanında alabilmesinde, borçlunun ise hukuk çerçevesinde korunmasında icra mensuplarının üstlendiği görev son derece önemlidir. Borcun tahsili, hakkın teslimi, mağdurun zararının tazmini, mülkiyetin korunması gibi birçok alanda icra teşkilatı, devletin hukuk devleti olma vasfını sahada temsil eder. Bu sistemin sağlıklı işlemesi için de icra teşkilatının güçlü, donanımlı ve liyakatli kadrolara sahip olması şarttır."

Bakan Tunç, atanacak 400 kişiden 300'ünün açıktan atandığını belirterek, bunlardan 292'sinin hukuk fakültesi mezunu, adaylardan 195'inin kadın, yaş ortalamasının ise 26 olduğunu hatırlattı.

YEDİEMİNLERDEKİ 17 BİN 47 MAL TASFİYE EDİLDİ

Adalet Bakanı Tunç, icra sisteminin kalitesini daha da artırmak amacıyla dijital icra uygulamalarından, elektronik satış sistemlerine kadar birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

"Yeni icra modeli ile büyük bir dönüşüm başlattık" ifadesini kullanan Tunç, ilk aşamada dosya sayısı 10 bin ile 100 bin arasında olan mahallerde bulunan birden fazla icra dairesini tek çatı altında birleştirdiklerini belirtti.

Dosya sayısı 100 binin üzerinde olan yerlerde ihtisaslaşmış icra daireleri kurarak uzmanlaşmanın sağlandığını anımsatan Tunç, "Bir başka önemli adım ise Elektronik Dosya Sistemi'dir. Bugün itibarıyla icra-iflas dosyalarının yüzde 99'u yapay zeka destekli tarama yöntemiyle UYAP'a aktarılmıştır." bilgisini paylaştı.

Tüm iş ve işlemlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesiyle işlemlerde hız ve kolaylık sağlandığını vurgulayan Tunç, bir diğer yeniliğin ise abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerine yönelik getirilen Merkezi Takip Sistemi olduğunu ifade etti.

Sistem sayesinde icra dairesine gitmeden, UYAP entegrasyonuyla oluşturulan bir sistem üzerinden sanal ortamda işlemlerin yürütülmesine imkan tanındığını kaydeden Tunç, "Böylece icra dairelerinin iş yükünü önemli ölçüde hafiflettik. 2019 yılından bugüne kadar toplam 8 milyon 300 bin dosya başarılı bir şekilde yürütülmüştür. İş yükündeki bu hafifleme sadece verimlilik açısından değil, çevresel etkileri bakımından da önemli kazanımlar getirdi. Bu süreçte 7 bin 55 ağacın kesilmesi önlenerek hem çevre hassasiyeti korunmuş hem de ciddi bir kamu tasarrufu elde edilmiştir." diye konuştu.

Haczi kalkmış ve artık muhafazasına gerek kalmayan yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin olarak da 7445 sayılı kanunla düzenleme yapıldığını hatırlatan Tunç, "Buna göre geçmişte yedieminlerde yıllarca atıl şekilde bekletilen ve çürümeye yüz tutan bu malların ekonomiye kazandırılmasını sağladık. Bu kapsamda 17 bin 47, bunun büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor." dedi.

Bakan Tunç, icra sistemine ilişkin yapılan önemli değişikliklerden birinin de elektronik satış olduğuna dikkati çekti.

Elektronik satışla icra daireleri önündeki birtakım nahoş olayların önüne geçildiğini aktaran Tunç, "Elektronik satış sayesinde artık malın gerçek değerinde satışı gerçekleşerek hem borçlunun hem alacaklının menfaatine bir sistem devreye girmiş oldu." sözlerini sarf etti.

İcradaki yeniliklerle icra teşkilatında çağın gereklerine uygun bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Tunç, "Özellikle yapay zeka ve otomasyon sistemleriyle iş süreçlerini daha hızlı ve güvenli hale getirdik ve vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR İCRA İFLAS KANUNUYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

Adalet Bakanı Tunç, "Son 23 yılda adalet hizmetlerinin, modern, sağlam fiziki altyapı ve güçlü insan kaynağıyla desteklenmesi gerektiği anlayışıyla yoğun çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Adalet teşkilatının, adaletin tecellisini sağlayabilmesi için 3 önemli ihtiyacının bulunduğunu kaydeden Tunç, bunların ihtiyaca cevap veren bir mevzuatın bulunması, fiziki kapasitenin arttırılması ve insan kaynağı olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, adalet teşkilatına peyderpey olmak üzere toplam 20 bin yeni sözleşmeli personel alımı yapılacağını anımsattı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde icra ve iflas sistemi kapsamında ortaya konan hedeflerden birinin de alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi olduğunu dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yapılabilecek hususlar var, yasal düzenlemeler var. Şu anda yeni bir icra iflas kanunuyla ilgili çalışmamız var. Bilim kurulumuz uzun yıllardır çalışıyordu. Eski Adalet Bakanlarımızdan Prof. Dr. Selçuk Öztek ve bilim kurulu heyeti çalışmalarını sonlandırdı. Taslak görüşlere açılacak. İlgili herkes taslağı değerlendirecek ve görüşler doğrultusunda da taslak son şeklini aldıktan sonra milletvekillerimizin takdirine arz edeceğiz. Eski kanunumuz bir asırdan bu yana uygulanan bir kanun. Bazı konularda yeni gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler gerekiyor."

İcra sistemine ilişkin değer ve tutarı belirli bir miktarın altındaki alacakların takibinde hızlı, ekonomik ve taraf menfaatini gözeten alternatif takip yolu geliştirileceğini vurgulayan Tunç, elektronik dosya sisteminin kullanımının artırılacağını ve icra dairelerindeki derdest fiziki dosyaların UYAP sistemine aktarılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Konkordato konusunda da düzenleme ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Tunç, "Konkordato kurumunu güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin bir araç haline getirmeliyiz. Konkordato kurumu ekonomik anlamda zor duruma düşmüş bir şirketi kurtarması açısından önemli ama o şirketten alacaklı olan birçok şirketin de konkordato kurumu nedeniyle zor duruma düşmemesi lazım. Bu noktadaki hassas dengeyi gözeterek yeni düzenleme ihtiyaçları söz konusu. Bu konuyu da değerlendireceğiz." ifadesine yer verdi.

Konuşmanın ardından, kura çekimiyle 400 icra müdürü ve müdür yardımcısının görev yerleri belirlendi.