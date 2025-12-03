Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle 'Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli bir hedef var. Bu hedefle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler var ve 10'uncu yargı paketinde bunun bir kısmı yapılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin soruları üzerine çocukların suçtan korunması ve örgütsel faaliyetler kapsamında cezaların artırılması, Covid düzenlemesi ve süresiz nafaka gibi konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, milletvekilleri ile uzun süredir gerçekleştirilen 'Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli hedefleri olduğunu belirtti. Çocukları suçtan korumaya yönelik çalışmaları Mecliste milletvekilleriyle istişare edeceklerinin altını çizen Bakan Tunç, bu hedefle ilgili yapılacak yasal düzenlemelerin de 10'uncu yargı paketinde yer aldığını açıkladı. Tunç, süresiz nafaka konusunun ise gündemlerinde olmadığını ifade etti.

"CEZA ADALETİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR HEDEF VAR"

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Mecliste kapsamlı bir çalışma yapılacağını ve bunun için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğunu belirterek, "Milletvekillerimizle beraber uzun süredir bir çalışma gerçekleştirdik. Özellikle Yargı Reformu Stratejisi kapsamında ceza adaletinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli bir hedef var ve bu hedefle ilgili yapılacak yasal düzenlemeler var. 10'uncu yargı paketinde bunun bir kısmı yapılmıştır. 9'uncu yargı paketinde de yine önemli düzenlemeler yapıldı. Toplumsal huzura yönelik maddeler var. Bunlardan birisi çocukların korunması, çocukların suçtan korunması ile ilgili. Özellikle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması durumunda cezaların artırılmasına yönelik önemli bir düzenleme var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili, gerek suç mağduru çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak. Bunun için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Bu konuda diğer düzenlemeler o komisyonun çalışmaları sonrasında gündeme gelecek. 18 yaş altı suç işleyen çocukların suçtan korunması ve bu noktadaki yaptırımlarla ilgili olarak düzenlemeler, araştırma komisyonunun çalışmalarından sonra gündeme gelecek. Ama bu pakette sadece örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçtan korunmasını engellemeye yönelik düzenlemeler var. Bunun dışında düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlama gibi o mutlu günleri matem havasına dönüştüren tatsız olayları önleyebilmek için özellikle oralarda silah kullanımı durumunda ceza daha ağır hale geliyor. Bunun yanı sıra trafikte yol kesme konusu var. Trafikte yol kesme suçu ceza kanununda düzenleniyor. Araç kiralamalardan dolayı kiralık araçlardan kaynaklanan suç işleme durumları da söz konusu olacak" şeklinde konuştu.

"COVİD DÜZENLEMESİ YANLIŞ ANLATILIYOR"

Covid düzenlemesinin bir af olmadığını ve özellikle suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasının talepler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"2020 yılında yapılan düzenlemede Covid'de bazı suçlar istisna edilerek, denetimli serbestlik 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı. 2020 sonrasından Temmuz 2023'e kadar 2 ayda bir Covid izni uzatılmıştı. Cezaevinde bulunanlar, cezaları kesinleşenler ama aynı tarihte suç işleyen ya da daha önce suç işleyip yargılaması devam edenler yararlanamamıştı. Dolayısıyla bunların yararlanmamasını, aynı durumdaki kişilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince bir eşitlik sağlanması düşüncesiyle komisyona şu anda intikal eden bir kanun teklifi var. Tabii takdir milletvekillerinindir. Burada toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler, milletvekillerimiz tarafından elbette ki dikkate alınacaktır ve en doğru düzenleme yapılacaktır. Burada önemli olan suçla mücadelede bir zafiyete uğranılmaması, herkesin yaptığının yanına kar kalmaması, ama bunu yaparken de bu durumu adaletten ayırmamak gerekir. Dolayısıyla eşitlik ilkesi de önemli. Tüm bunları milletvekillerimiz göz önünde bulundurarak bir düzenleme yapacaklar. Süresiz nafaka da şu an gündemde değil" diye konuştu.