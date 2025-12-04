Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi vurgusu: Önemli düzenlemeler var

Tunç, Şingah Mahallesi'nde inşa edilecek Bayburt Adalet Sarayı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olan Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na destek veren Bayburtlulara teşekkür eden Tunç, katılımcılara Erdoğan'ın selamını iletti.

Tunç, Bayburt'a 23 yılda her alanda büyük hizmetler yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini belirterek, Kop Tüneli açıldığında Erzurum ve Bayburt'un neredeyse birleşmiş olacağını, Bayburt Havalimanı'nın da kente ulaşımı kolaylaştıracağını ifade etti.

Bayburt Adliyesi'nin inşaat sürecinin, temel atma töreninin ardından hızlı şekilde tamamlanacağını anlatan Tunç, adliye binasını 2027'nin ilk aylarında hizmete açmayı planladıklarını vurguladı.

Tunç, adaletin tecelli edeceği mekanların önemli olduğunu, dolayısıyla bu mekanların, adaletin vakarına uygun inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Adaletin tecelli edebilmesi için sadece mekanların ve teknolojik imkanların yetmeyeceğini, bu konularda çok mesafe aldıklarını ifade eden Tunç, 391 müstakil adliye sarayı yapıldığını söyledi.

Geçmişte merdiven altlarında, kiralık, köhne binalarda duruşmalar yapıldığını belirten Tunç, Türkiye'nin bunlardan kurtulduğunun altını çizdi.

Tunç, sadece bunlardan kurtulmanın yetmeyeceğini, o binalarda uygulanacak mevzuatın da ihtiyaca cevap vermesi, çağın gereklerine uygun hale gelmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin bu konuda 23 yılda çok önemli mesafeler aldığına işaret eden Tunç, 80 yıldan bu yana uygulanan, İtalya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İsviçre'den alınan temel kanunların hepsinin yenilendiğini, milletin ruhuna, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini belirtti.

Tunç, mevzuatın yenilenmesinin yeterli olmadığını, mevzuatı uygulayacak hakim ve savcıların hem sayı hem nitelik itibarıyla güçlü olabilmeleri için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Sayıyı 9 binlerden 26 binlere yükselttik ve onların daha güçlü, daha donanımlı bir şekilde vatandaşlarımıza yargı hizmetlerini sunabilmeleriyle ilgili imkanları arttırdık." diye konuştu.

Özellikle son zamanlarda hukuk eğitiminin kalitesini arttırmak için hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasını 100 bine yükselttiklerini vurgulayan Tunç, yatay geçiş, alttan dikey geçiş, ikinci öğretimi kaldırdıklarını ve hukuk mesleklerine giriş sınavı uygulamasını başlattıklarını söyledi.

Tunç, avukat olabilmek, hakim, savcı yardımcılığı sınavına girebilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavının da geçilmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle hakim ve savcı yardımcılığı sistemini başlattıklarını kaydetti.



Bakan Tunç, bir yandan da mahkeme sayılarını artırdıklarına işaret ederek, özellikle yargıdaki gecikmeyi ortadan kaldırmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile 50 yıldır devam eden davaların hızlı bir şekilde sonuçlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Tunç, diğer yandan da 2016'dan bu yana uygulamaya alınan istinaf mahkemelerinin daire ve üye sayısını her geçen gün artırdıklarını vurguladı.

Tunç, 3 binden fazla yeni mahkeme ve ihtisas dairesi kurarak özellikle oradaki yığılmanın, gecikmenin önüne geçmek için çalıştıklarını belirtti.

"Geciken adalet, adalet değildir." ifadesini kullanan Tunç, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız hakkına bir an önce kavuşmalıdır. 26 bin yargı mensubumuz ve avukatlarımızla beraber bu noktada özverili bir çalışmayla inşallah biriken iş yükünü hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçte ortadan kaldırmak için mücadele edecekler. Uygulamaya koyduğumuz bu tedbirler sayesinde tabii bunun sonuçlara da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz."

Tunç, 5 temel amaçları ve 264 hedefleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Özellikle ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılmasıyla ilgili hedefi önemsiyoruz. Çünkü toplumsal barış ve huzurun teminatı, ceza adaleti sisteminin daha etkin işlemesinden geçiyor. İşte bu anlamda 9. Yargı Paketi Meclisimizde yasalaşmıştı. 10. Yargı Paketi yine ceza adaleti sistemiyle ilgiliydi. Özel infaz usullerinin kapsamının daha da etkin hale getirilmesiyle ilgili düzenlemeler yer almıştı ve 11. Yargı Paketi de yine ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor.

"ONLARI SUÇTAN KORUMAK BAŞTA AİLELERİNİN AMA EN ÖNEMLİSİ DE DEVLETİN, BİZLERİN GÖREVİ"

Tunç, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin şu bilgileri aktardı:

"38 maddeden oluşan bu teklif, AK Parti Grubunca Meclis Başkanlığına sunulmuştu. Meclis Başkanlığı, Adalet Komisyonu'na sevk etti. Dünden itibaren Meclis Adalet Komisyonumuzda 11. Yargı Paketi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu pakette önemli düzenlemeler var. Birçok kanunda değişiklik var. Özellikle toplumsal huzur ve barışın daha da tahkim edilmesi ve huzuru, güvenliği, ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Başta çocuklarımız, onlar bizim geleceğimiz. Onları suçtan korumak başta ailelerinin ama en önemlisi de devletin, bizlerin görevi. Hem suça sürüklenen çocukları suça sürüklenmekten alıkoymamız lazım, onları suça iten nedenleri ortadan kaldırmamız lazım. Suça itilmişse etkin bir ceza adaleti sistemiyle çocuğun üstün yararını gözeterek bir yargılama hizmetinin verilmesi lazım hem de çocuklarımızın suçtan korunması lazım. Suç mağduru çocuklarımızı, suçtan korumaya yönelik çok önemli tedbirler geçmiş dönemlerde hep almıştık. Çocuk görüşme merkezleri, çocuk izlem merkezleri, çocuk adalet merkezleri. Erzurum'dan başlamıştık, bunu şimdi diğer illerimize de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu yargı paketinde çocukları suçta kullanan örgütlerle mücadele bakımından, çocukların örgütlü suçlarda ya da örgüt faaliyeti kapsamında çocukları kullananlara ağır yaptırımlar, ağır cezalar getiren düzenlemeler var 11. Yargı Paketi'nde."

Meskun mahalde silah atmanın yol açtığı sıkıntılara işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"O mutlu olacağımız günlerde, askerleri uğurlamalarda, düğünlerde, nişanlarda, kutlama günlerinde maalesef havaya silah atarak o günleri matem havasına dönüştüren olayları ortadan kaldırmak istiyoruz. Bununla ilgili yaptırımlar var. Kuru sıkı da dahil olmak üzere. Toplumu korkutmak vesaire bunların olmamasını istiyoruz. Yine trafik güvenliğini tehlikeye atan suçlar bakımından İçişleri Bakanlığımızın idari para cezalarıyla ilgili bir çalışması vardı. Bizim de Türk Ceza Kanunumuzda hapis cezası gerektiren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, trafikte yol kesen o magandaların önüne geçmek durumundayız. Onlara ağır yaptırımlar getiren maddeler de yine kanun teklifimizde şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Yine kiralık araçlardan kaynaklanan, o araçların suçta kullanılmasına yönelik yaptırımlar içeren düzenlemeler var."

Tunç, son zamanlarda bilişim suçlarının arttığına dikkati çekerek, "Teknoloji gelişiyor. İnternet çağındayız, internetin zararlı unsurlarından çocuklarımızı, gençlerimizi, toplumumuzu korumak zorundayız. İnternet yoluyla dolandırıcılıklar, telefon hatlarıyla yapılan dolandırıcılıklar, tüm bunları ortadan kaldırmak ve bunları engellemek ve bunlara yönelik önemli yaptırım getirmek durumundaydık. Bu konuda da özellikle bilişim suçları, bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık, sanal bahis, sanal kumar, gerçekten kanayan yara bunlar. Bu konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir kararlılığı var önlenmesi hususunda, toplumun bu zararlı alışkanlıklardan korunması konusunda. Bizler de bu anlamda ceza kanunlarımızda bunlara ağır yaptırımlar getiren hususları düzenliyoruz." dedi.

"ÇOK MESAFELER ALDIK, ALACAĞIMIZ DAHA ÇOK MESAFELER VAR"

Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde yargıyı hızlandırmak ve istinaf süreçleriyle ilgili bazı maddeler de bulunduğunu söyledi.

Paketin, ceza adaleti sisteminin etkinliğini arttırmaya yönelik olduğunu dile getiren Tunç, 12. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını da milletvekilleriyle paylaştıklarını ve teklif üzerinde çalıştıklarını, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili kanun teklifinin de önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini belirtti.

Tunç, mevzuatı geliştirmeye ve iyileştirmeye, yargının fiziki ihtiyaçlarını karşılamaya, yargı mensuplarının gerek konut, gerekse özlük haklarıyla ilgili birçok çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Tarafsız ve bağımsız yargının, adalet hizmetleri noktasında milletin memnuniyetini en üst noktaya çıkarabilmesi hedefiyle çalıştıklarını anlatan Tunç, "Çok mesafeler aldık, alacağımız daha çok mesafeler var. Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin de yüzyılı yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı tüm yargı teşkilatımızla, ilk derecesinden yüksek yargısına varıncaya kadar büyük bir gayret içerisinde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı mensuplarımıza yönelik bazı soruşturmalardan hareketle haksız eleştiriler hatta hakarete, tehdide varan birtakım açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yargımız büyük bir özveri içerisinde. 26 bin hakim ve savcısıyla 200 bin ceza infazıyla beraber, 200 bin yargı personeliyle gece gündüz bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde özellikle vatandaşlarımızın hakkının, hukukunun korunması anlamında büyük bir gayret içerisindeler. Tabii yargıya yönelik, sosyal medya üzerinden, işte televizyon ekranlarında, haksız ve hudutsuz eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu haksız eleştirileri elbette ki kendilerine iade ediyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yargı sistemimizin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve milli iradeye duyduğu saygı, demokratik hukuk devleti ilkesine duyduğu saygı, geçmişle kıyaslanamayacak kadardır. 'Eskiden yargı tarafsızdı, bağımsızdı. Bugün yargı taraflı bağımlı hale geldi' diyenler bize geçmişi unutturmaya çalışıyorlar. Biz adaleti köhne binalardan, adliyenin en vakarına yakışır binalarına kavuşturmakla kalmadık, o merdiven altı duruşmalardan, o adliyenin mehabetine uygun binalara kavuşturmakla kalmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yargıyı, birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkardık, vesayetçiden kurtardık, darbeciden kurtardık, milletin yargısı haline getirdik."

"TÜRKİYE'Yİ TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNDEN KURTARACAĞIZ İNŞALLAH"

Etnik kökeni ne olursa olsun her vatandaşın, birinci sınıf vatandaş olduğunu dile getiren Tunç, bu anlayışla bütün ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Tunç, büyük bir kalkınma hamlesiyle her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırarak temel hak ve özgürlükleri tahkim ederek, teröre mazeret teşkil eden bütün unsurları ortadan kaldırdıklarını aktardı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Tunç, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu süreci sabote etmek isteyenler içeride ve dışarıda var. Türkiye'yi huzursuz etmek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını önlemek isteyen o şer şebekelerine karşı uyanık olacağız. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. İnşallah Meclis'in konuya el atmasıyla beraber, kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çizeceği yol haritasıyla beraber adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden kurtaracağız inşallah. Hem içeride hem dışarıda kurtaracağız."

Bayburt Adliyesi'nin 15 bin metrekarede inşa edileceğini anlatan Tunç, görev yapan hakim ve savcıların yarısının kadın olduğunu, projede küçük bir değişiklikle kreş yapılabileceğini de belirtti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Adalet Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığından bu yana önemli hizmetler yaptığını belirterek, yeni Bayburt Adliyesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Bakan Tunç, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bakan Yardımcısı Ayhan ve diğer ilgililer butona basarak Bayburt Adalet Sarayı'nın temelini attı.

Törene, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ve davetliler katıldı.