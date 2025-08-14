İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki... ''CHP yalan iddiaların merkezi oldu''
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki... ''CHP yalan iddiaların merkezi oldu''

CHP Genel Başkanı özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. CHP yalan iddiaların merkezi oldu.' dedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 13:47
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. CHP yalan iddiaların merkezi oldu.

İtirafçıların beyanları tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama o beyanlardan yola çıkarak başka delillere ulaşılmışsa bunun sonucunu hep beraber beklemek gerekir.

İddianame ortaya çıktığında herkes görecek. Hiç kimse kimseyi itirafçı olmaya zorlayamaz, böyle bir durum söz konusu değil. Bir avukatın kendi müvekkiliyle yaptığı görüşmeyi sanki yargıya mal edip böyle bir manipülasyona girişmek doğru değil.

Bir iddia söz konusu olduğunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturmayı başlatmak zorundadır. Eğer başlatmazsa görevini yapmamış olur. Şüphelinin lehinde ve aleyhinde tüm delillerin toplamakla görevlidir. Bu adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmak CHP Genel Başkanı'na hiçbir şey kazandırmaz

HSK ne zaman toplanacağını kendisi takdir eder. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Özgür Özel'in dediği tarihte toplanmaz. Gerek Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretler, gerekse yargı mensuplarına yapılan tehditkar ve hakaret içeren sözlerle ilgili gerekli soruşturmalar açılmıştır.

