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Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın başlayacak olan adli tatilin, 1 Eylül 2025 tarihine kadar süreceğini açıkladı.

IHA20 Temmuz 2025 Pazar 12:59 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca yarın başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2025 tarihine kadar sürecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adli tatil dönemini değerlendirecek yargı mensuplarına ve personeline aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uyarınca yarın başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2025 tarihine kadar sürecektir. Adli tatil süresince; nöbetçi mahkeme ve savcılıklar görevlerini sürdürecek, Ceza Muhakemesi Kanunu 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 62. maddesinde sayılan dava ve işler görülmeye devam edilecektir. Bu kapsamda, adli tatile tabi olan işlerde kanunların tayin ettiği sürelerin bitimi, adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süreler, adli tatilin bittiği günden itibaren; Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adalet hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürdürülmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Adli Tatil
  • 1 Eylül 2025

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