Güncel

Bakan Tunç'tan, bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Tunç'tan, bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine ziyaret
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Atlas'ın anne ve babasıyla görüşen Bakan Tunç, aileye taziyelerini iletti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmaya dair aileyi bilgilendiren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

