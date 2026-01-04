İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
  Bakan Tunç'tan CHP'li Özel'e tepki... ''Açık bir sorumsuzluk örneğidir''
Güncel

Bakan Tunç'tan CHP'li Özel'e tepki... ''Açık bir sorumsuzluk örneğidir''

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz' dedi.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 19:14
Bakan Tunç'tan CHP'li Özel'e tepki... ''Açık bir sorumsuzluk örneğidir''
ABONE OL

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan üzerine inşa edilmiş bir uluslararası sistem ihtiyacını her platformda dile getiren; küresel krizlerde devlet aklı ve uluslararası hukuk zemininde hareket eden bir liderdir. Bu açık ve tutarlı çizgi ortadayken, CHP Genel Başkanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı, diplomatik hassasiyetleri gözetmeyen ve hukuki gerçekleri çarpıtan ifadeler nezaketsizliktir, açık bir sorumsuzluk örneğidir.

Ülkemizin dış politikası, köklü bir medeniyet birikiminin izlerini bugüne taşıdığı gibi sorumlu ve ilkeli bir devlet anlayışını da yansıtmaktadır. Bu alan gündelik malzemelerle polemik üretme alanı değildir. Türkiye, bugün olduğu gibi bundan sonra da meşruiyet ve uluslararası hukuk temelinde hareket etmeye; krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

