Bakan Tunç, Amasya Belediyesi tarafından bu hafta işlerine son verilen işçilerle AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresinde görüştü.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede "CHP belediyesinde işçi kıyımı var, sözünde dur başkan" yazılı pankart açan işçilerle konuşan Tunç, yasal sürece ilişkin bilgi aldı.

Tunç, Amasya Belediyesinde görev yapan 36 personelin işten çıkarılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin her zaman yanlarında bulunduklarını dile getirdi.



Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, gazetecilere, haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söyledi.

İşlerine geri dönmek istediklerine işaret eden Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Ben tek başıma ev geçindiren bir insanım. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesinin kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Ayşe Nur ise kış gününde çok mağdur durumda kaldıklarını vurgulayarak, "Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direkt işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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