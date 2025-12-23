DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyette yer alan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Bakan Tunç ile Adalet Bakanlığındaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sancar, Bakan Tunç ve bürokratlarıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle de ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk." dedi.

"Barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir" ifadesini kullanan Sancar, bu kapsamda Adalet Bakanlığına da önemli bir görev düştüğünü dile getirdi.

Sancar, pek çok konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Buldan ise Bakan Tunç ile 1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, birçok konunun konuşulduğunu aktararak, "Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi." sözlerini sarf etti.

Yaşlı ve hasta tutuklulara ilişkin idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyelerin gerçekleşmediğini söyleyen Buldan, bu konuyla ilgili görüş ve önerilerini de gündeme getirdiklerini bildirdi.

Buldan, "Kovid-19 infaz eşitliği" konusunda da kendilerine gelen çok sayıda talep olduğunu hatırlatarak, "Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik, ifade ettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde." diye konuştu.

Süreci takip edeceklerini, istişare ve diyalog halinde olacaklarını dile getiren Buldan, "Sürecin selamete uğraması açısından da bunun önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.