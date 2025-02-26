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Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti için açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin, 'Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesi mevzuatımıza uygun değil' dedi.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti için açıklama
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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, "Heyetteki Dem partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin. Tabi ki sonrasında bir gelişme olabilir" dedi.

Tunç ayrıca, "Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil. Tabi bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bahsetmiş olduğu, başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye. Terörün tamamen sonlandırılması, 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi. Tüm hedef bu. Türkiye 100. yılına girerken, huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından. 40 yıldan bu yana çok büyük maddi kayıplarımız oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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