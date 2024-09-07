İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2024 Cumartesi / 4 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor
Güncel

Bakan Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetecinin kara para aklama ve vergi kaçırmakla suçlanan Engin Polat'ın tahliyesi hakkında sorduğu bir soruya, 'Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor' yanıtını verdi.

7 Eylül 2024 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Engin Polat açıklaması: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

(Engin Polat'ın tahliyesi) Cumhuriyet Savcılarımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir. Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim. Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor

(İmamoğlu'nun yargıya parmak sallama polemiği) Bunlar eski Türkiye'den manzaralardır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.