Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 28 kişinin ifadesi alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve soruşturma kapsamında 28 şüphelinin ifadesinin alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımı kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan;

Havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş,

1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır.

Soruşturma kapsamına şimdiye kadar;

2 kişinin müşteki sıfatıyla,

20 kişinin bilgi amaçlı,

6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.