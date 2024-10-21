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  • Bakan Tunç'tan FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklama: Mücadelemiz hiçbir şekilde akamete uğramayacak
Güncel

Bakan Tunç'tan FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklama: Mücadelemiz hiçbir şekilde akamete uğramayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 15 Temmuz'un darbe girişiminin sorumlusu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, 'Ülkemiz aleyhine milli güvenlik sorunu olan bu örgütle mücadele FETÖ elebaşıyla sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.' dedi.

21 Ekim 2024 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan FETÖ elebaşının ölümüyle ilgili açıklama: Mücadelemiz hiçbir şekilde akamete uğramayacak
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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir.

FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir."

  • FETÖ
  • Yılmaz Tunç
  • Fetullah Gülen

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