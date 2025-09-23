İSTANBUL 27°C / 17°C
Bakan Tunç'tan Filistin'in Ankara Büyükelçisi'ne veda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı kabul etti.

23 Eylül 2025 Salı 17:17
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlıkta bir araya geldiği Mustafa ile işgalci İsrail'in en temel insan haklarını hiçe sayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında yaptığı katliamı önlemek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İnsanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağımızı bir kez daha vurguladık. Ülkemizde görev süresi dolan Büyükelçi Sayın Faed Mustafa'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyor, bundan sonra üstleneceği görevlerinde başarılar diliyorum."

