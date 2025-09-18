İSTANBUL 24°C / 16°C
  Bakan Tunç'tan Malta vurgusu: İlişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz
Güncel

Bakan Tunç'tan Malta vurgusu: İlişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz

Malta'da temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkileri daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını ifade etti.

18 Eylül 2025 Perşembe 16:54
Bakan Tunç'tan Malta vurgusu: İlişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz
Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı için gittiği Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Tunç, burada Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem tarafından karşılandı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diledi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN YOĞUN VE ÖNEMLİ GAYRETLERİ VAR"

Malta ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Tunç, "Malta ile Türkiye arasında başta hukuki ve adli konular olmak üzere ilişkilerimizi daha ileriye taşıma gayretindeyiz. Bu anlamda Büyükelçiliğimizin yoğun ve önemli gayretleri var. Çalışmalarında başarılar diliyor, tüm elçilik mensuplarımıza ve Malta'da yaşayan vatandaşlarımıza saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin ardından Malta'daki Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Tunç, burada da, "Anadolu'dan uzakta Akdeniz'in kalbinde tarihin şahitliğini yapan aziz şehitlerimiz, sizlerin cesareti ve fedakarlığı sayesinde devletimiz ve milletimiz bugün onurlu bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Ruhlarınız şad mekanlarınız cennet olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Necip milletimizin minneti ve duası sizlerledir." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
