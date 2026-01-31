Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı suçlulara yönelik yapılması planlanan düzenlemeler ile kamuoyunda yakından takip edilen Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Çocukları suça sürükleyen nedenlerin tespit edilmesi ve bu alanlarda etkili tedbirlerin alınması amacıyla daha kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Tunç, TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Komisyonun hem Adalet Bakanlığının önerilerini hem de akademisyenlerin görüşlerini dinlediğini aktaran Tunç, komisyon tarafından hazırlanacak raporun ardından yeni yasal düzenlemelerin Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüşmüştü

Bakan Tunç, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına ilişkin cezalarda daha önce artışa gidildiğini hatırlatarak, bu konuda kararlı bir duruş sergilendiğini vurguladı.

ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Tunç, henüz kesin ölüm nedeninin tespit edilemediğini söyledi. Tunç, Rojin Kabaiş'in suda boğulmadan önce darp edilip edilmediğine yönelik incelemelerin sürdüğünü, DNA testlerinin yapıldığını ve cep telefonunun incelenmesi için İspanya Adalet Bakanlığı ile iletişime geçildiğini açıkladı.

Ailenin büyük bir acı yaşadığını ifade eden Tunç, Rojin Kabaiş'in babası ve kardeşleriyle görüştüklerini belirterek, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi. Tunç, "Sorumlular varsa, katiller varsa bu konuda devlet hiçbir şeyi gizlemez. Devlet hak ve hukuku korur, hiç kimseyi gizlemez" ifadelerini kullandı.

Bazı çevreler tarafından yargının birilerini gizlediği yönünde paylaşımlar yapıldığını söyleyen Tunç, bu tür iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti. Babasının yaşadığı acının çok büyük olduğunu vurgulayan Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasının hiçbir karanlık nokta kalmayacak şekilde sonuna kadar takip edileceğini kaydetti.