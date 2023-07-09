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Bakan Tunç'tan sel bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Tunç selden etkilenen illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan sel bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde, Ordu, Giresun, Samsun,Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde, devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz, kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabb'im her türlü afetten bizleri muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

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