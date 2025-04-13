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  • Bakan Tunç'tan Sevda Özkaya'nın ölümüne ilişkin açıklama: Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir
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Bakan Tunç'tan Sevda Özkaya'nın ölümüne ilişkin açıklama: Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Bakan Tunç, Sevda Özkaya'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç, 'Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir' dedi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Sevda Özkaya'nın ölümüne ilişkin açıklama: Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını ve otomobil sürücüsünün gözaltına alındığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu acı olay Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi son derece önemlidir. Yasa gereği alması gereken önlemleri almayan, görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir."

  • yılmaz tunç
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