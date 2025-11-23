Bakan Tunç'tan Suudi Arabistan'da diplomasi trafiği... Mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2. Uluslararası Adalet Konferansı için gittiği Suudi Arabistan'da, İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ile bir araya geldiklerini, ülkeler arasındaki adalet ve yargı alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmek adına yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini aktardı.

Bakan Tunç, "Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarla bağlı olduğumuz dost ve komşu ülkeler olarak karşılıklı saygı, anlayış ve ortak değerler üzerine ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani ile de ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunç, güçlü bir zemine sahip olan adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Samani ile ileriki süreçte atılacak adımları konuştuklarını belirten Tunç, "Ortak tarih ve kültür zemininden güç alan dost ve kardeş ülkeler olarak her alanda olduğu gibi adalet ve hukuk alanında da ilişkilerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Mevkidaşım Sayın Velid es-Samani'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile de görüştüklerini aktaran Tunç, şöyle devam etti:



"Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Güney Afrika'yla karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelindeki iş birliğimizi ve ilişkilerimizi daha da geliştirilmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı ve Türkiye olarak müdahil olma talebinde bunduğumuz soykırım davasını sonuna kadar destekleyeceğimizi bir kez daha vurguladık. Filistinli kardeşlerimizin daima yanlarında olacağımızın altını çizdik. Dost ve kardeş ülkeler olarak her platformda mazlumların haklarını ve hukuklarını savunmaya devam edeceğiz."

"TECRÜBE PAYLAŞIMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Macaristan Adalet Bakanı Bence Tuzson ile de ikili görüşme gerçekleştirdiklerini, geçen yıl imzalanan iş birliği mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülen çalışmaları değerlendirip atılacak adımlar üzerine konuştuklarını vurgulayan Tunç, "Tarihi yakın ilişkilerimizin olduğu Macaristan'la ilişkilerimizi ve dostane bir şekilde yürüttüğümüz etkili iş birliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tuzson'un Uluslararası Adalet Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yargıda dijitalleşme alanında ortaya koyduğu vizyona yönelik anlamlı sözleri için teşekkür ettiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye, uzun bir tecrübenin ürünü olan UYAP, SEGBİS, e-Tebligat, e-Duruşma ve yapay zekâ destekli yeni nesil adalet uygulamalarıyla bugün dünyanın en gelişmiş dijital yargı altyapılarından birine sahiptir. Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi dijital adalet sistemimiz, artık birçok ülke tarafından örnek alınan, incelenen ve model olarak görülen bir seviyeye ulaşmıştır. Macaristan ile yargıda dijital dönüşüm başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi artırmaya; teknik tecrübe paylaşımımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov ile bir araya geldiklerine işaret eden Tunç, "Adli iş birliğimiz kapsamındaki ortak çalışmalarımızı ve adalet sistemlerimize katkı sağlayacak projeleri değerlendirdik. Ezeli ve ebedi kardeşimiz Azerbaycan ile ilişkilerimizi, ortak tarihimizden aldığımız ilhamla güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar ile de dost ve müttefik iki ülke olmanın ötesinde, ortak tarihin güçlendirdiği kardeşliğe sahip ülkeler olarak iş birliği kapsamında yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye ve Pakistan olarak birlik ve beraberliklerine, kardeşliklerine daima sahip çıkacaklarını, ilişkileri güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.