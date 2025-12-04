Bakan Tunç'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Çocuklarımız, gençlerimiz daha güvenli bir geleceğe baksın diyoruz

Tunç, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin gönlü zengin sıcak insanlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gümüşhane'de adalet hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, 82 konutu Adalet Teşkilatına kazandırdıklarını, ilçelerin adalet binasıyla ilgili taleplerine ilişkin de çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Gümüşhane için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Tunç, Gümüşhanelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman destekçisi olduğunu ifade etti.

Tunç, Gümüşhane'ye 23 yıldır çok güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti siyasetinin merkezinde insan olduğuna işaret eden Tunç, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hizmet siyaseti, eser siyaseti yaptıklarının altını çizdi.

Tunç, AK Parti'yi milletin kurduğunu, partinin masa başında siyaset mühendisliği yapılarak kurulmadığını ve kuruluşundan bu yana milleti temsil eden bir siyasi hareket olduğunu kaydetti.

Bakan Tunç, AK Parti'nin elde ettiği başarının siyasi tarihte başka partiye nasip olmadığını söyledi.

Türkiye'nin siyasi tarihinde yaşanan sıkıntıları dile getiren Tunç, "Son darbeyi 15 Temmuz'da vurabileceklerini düşündüler ama bu millet dedi ki 'Ben ülkeme sahip çıkacağım. Yabancıların planlarını Türkiye'de uygulanmasını istemiyorum ve Recep Tayyip Erdoğan'a, bu iktidara, Türkiye'ye ve bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz.' dedi. Millet meydanlara koştu ve darbecilere darbe yaptı." ifadelerini kullandı.

Türlü türlü engellemelere, karşı koymalara rağmen Türkiye'nin 81 vilayetini hiçbir ayrım yapmadan yatırımlarla donattıklarını aktaran Tunç, "Milletimiz hep eser siyasetine oy verdi, muhalefetin karalama siyasetine hiç itibar etmedi, bundan sonra da itibar etmeyecek." diye konuştu.

"BUNDAN SONRA BU ACILARI YAŞAMAYALIM İSTİYORUZ"

Türkiye'de ve Gümüşhane'de yapılan yatırımları anlatan Tunç, temel hak ve özgürlükleri güçlendirdiklerini söyledi.

Tunç, Türkiye'de bir daha vesayetçi, darbeci anlayışa geçit vermemek için büyük reformlar yaptıklarına dikkati çekerek, hayata geçirdikleri reformlara ilişkin bilgi verdi.

Darbeciden de yolsuzluk yapandan da hesap soran bağımsız ve tarafsız yargıyı inşa ettiklerini, bunun da hazmedilemediğini belirten Tunç, "Sürekli muhalefetin yargıya yönelik, adalete yönelik, yıpratmaya yönelik bir takım çabalarını görüyoruz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz de fırsat vermeyecek. Doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, Türkiye'yi terörden de kurtaracaklarını, bu konuda kararlı olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimizin büyük bir beklentisi var. 41 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının önünde çok büyük engel oldu terör örgütü. Maalesef bugün trilyonlarca kaynağı biz teröre harcamasaydık, bu ülkenin, bu milletin cebinde olacaktı, milletin refahına harcanacaktı. İşte gördüğümüz şu son 23 yılda yapılan eserler, belki yıllar önce hayata geçmiş olacaktı."

Binlerce şehit verildiğini, büyük acılar yaşandığını dile getiren Tunç, "Bundan sonra bu acıları yaşamayalım istiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz daha güvenli bir geleceğe baksın diyoruz. Bunun için de büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre mazeret teşkil eden bütün unsurları ortadan kaldırdığını belirten Tunç, "Güvenlik güçlerimizin çetin mücadelesi ve diğer alanlardaki çalışmalar Terörsüz Türkiye sürecine getirdi bizi." dedi.

Tunç, sürecin kalıcı olması için çabalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tabii bu süreci sekteye, kesintiye uğratmak isteyenler, bu sürecin başarısız olmasını isteyenler içte ve dışta şer şebekeleri var. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenler, Türkiye'nin yine terör belasıyla baş başa kalmasını isteyenler, Türkiye düşmanları her zaman vardır. O nedenle biz o düşmanlara karşı uyanık olacağız ve onlara fırsat vermeyeceğiz, hiçbir sabotaja fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZİN İSTEMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ YAPMAYACAĞIZ"

Şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletimizin istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız. Milletimiz ne istiyorsa bugüne kadar onu yaptık, bundan sonra da onu yapacağız inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörü gerek içeride, gerek dışarıdaki unsurlarıyla beraber yok edinceye kadar çalışmamızı sürdüreceğiz ve Türkiye'nin daha huzurlu bir geleceğe kavuşması noktasındaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Tunç, hep beraber hem Gümüşhane'nin hem de ülkenin kalkınması, huzurlu geleceğe emin adımlarla devam etmesi ve Türkiye Yüzyılı'nın hızlı bir şekilde inşası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yollarına devam edeceklerini belirterek, şunları anlattı:

"Türkiye'yi daha güçlü yapacağız ki dünyada da adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilelim. Mazlumun hakkını, Filistin'in hakkını, nerede bir adaletsizlik varsa orada o adaletsizliklere karşı durabilmemiz için daha güçlü bir Türkiye için inşallah mücadelemize devam edeceğiz."

Bakan Tunç, 2028'e yaklaşık 2 yıl kaldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu 2-2,5 yılı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti'den vazgeçmeyeceğine biz yürekten inanıyoruz. Çünkü muhalefetin durumunu görüyorsunuz yani kendilerine faydaları yok. Kendi içlerindeki tartışmalar, yolsuzluk tartışmaları, kongre tartışmaları yani 2 yıl önce sürekli, 'Bu ülkeyi yönetsin' diye öne attıkları Kılıçdaroğlu'na şu anda demediklerini bırakmıyorlar. Bu iktidar olsaymış ne olacakmış? Nasıl bir parti? Ülkeyi yönetme kabiliyetleri var mı bunların? Yok. Bizim başarımızın sebebi milletimizden kopmamamız. AK Parti'mizin 23 yıldan bu yana kesintisiz iktidarını sürdürmesinin sebebi milletten kopmaması. Eğer milletten uzaklaşırsak, milletin taleplerine duyarsız kalırsak o zaman millet de bize duyarsız kalır. Bunu zaten yapmayız. Dolayısıyla inşallah milletimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz."

Bakan Yılmaz Tunç, kentteki programları kapsamında Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de ziyaret etti.

Tunç'a ziyaretleri sırasında, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse eşlik etti.